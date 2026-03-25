Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, ekonomi alanında önemli değişiklikler içeren ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni gündemine almak üzere bir araya geldi. Toplantının başlangıcında milletvekillerinin gündem dışı konuşmaları, birer dakikalık değerlendirmeler ve grup başkanvekillerinin açıklamaları yer aldı. Ancak asıl maddelere geçilmeden önce sunulan önergeler sırasında Meclis’te hareketli dakikalar yaşandı.
YENİ YOL GRUBU YOKLAMA İSTEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu tarafından sunulan ‘Dezenformasyonla mücadele kanununun gazeteciler üzerindeki baskılarının araştırılması’ konulu önerge görüşüldüğü sırada, Yeni Yol grubu "yoklama" talep etti.
MECLİS ÇALIŞMALARI BUGÜNE KALDI
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurul salonunda toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı tespit edildi. Üst üste gerçekleştirilen iki oylamada da gerekli çoğunluk sağlanamayınca Meclis Başkanvekili Celal Adan, oturumu kapatmak zorunda kaldı.
Genel Kurul, yarım kalan gündemi ve ekonomi paketini görüşmek üzere bugün saat 15.00’te yeniden toplanacak.