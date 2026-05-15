Daire seçiminde metrekare ve yerleşim planı kadar, bulunulan kat numarası da ısı yalıtımından güvenliğe kadar birçok faktörü doğrudan etkiliyor. Yapılan piyasa analizleri; zemin ve en üst katların kendine has dezavantajlar barındırdığını, en yüksek konforun ise binanın orta segmentinde yer alan dairelerde sağlandığını ortaya koydu.

ALT VE ÜST KATLARDAKİ GİZLİ MALİYETLER

Zemin kat daireler uygun fiyat ve bahçe avantajı sunsa da mahremiyet eksikliği, yüksek hırsızlık riski ve sokak gürültüsü gibi sorunlarla öne çıkıyor. İstatistikler, alt katların ısıtma maliyetlerinin daha yüksek ve güvenlik önlemlerinin daha kısıtlayıcı olduğunu doğruluyor. En üst katlarda ise manzara avantajına karşın asansör arızaları, yetersiz çatı yalıtımı nedeniyle yazın aşırı ısınma ve kışın hızlı ısı kaybı gibi yapısal problemler yaşanabiliyor.

ARA KATLAR DOĞAL YALITIM SAĞLIYOR

Uzmanlara göre en konforlu yaşam alanı, birinci kat ile sondan bir önceki kat arasında kalan bölge olarak tanımlanıyor. Diğer dairelerle çevrili olan bu orta katlar, "doğal ısı yalıtımı" işlevi görerek kışın daha geç soğuyor, yazın ise güneşten daha az etkileniyor. Bu durum, enerji faturalarında doğrudan tasarruf sağlarken asansör arızası gibi durumlarda fiziksel erişim kolaylığı sunuyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KAT ARALIĞI

Emlak piyasasında uzun yıllardır en popüler seçeneklerin ikinci, üçüncü ve dördüncü katlar olduğu belirtiliyor. Bu katlarda yaşayan sakinlerin nem, gürültü veya aşırı ısınma gibi sorunlardan şikayet etme oranının diğer katlara göre çok daha düşük olduğu saptandı. Modern yapılarda üst kat dezavantajları azalsa da binanın orta bölümleri hala en güvenli yatırım ve yaşam alanı olarak kabul ediliyor.