Sivrisinekler, insan vücudundan yayılan farklı kimyasal ve fiziksel sinyalleri algılayarak hareket eder. Bu nedenle bazı kişiler diğerlerine kıyasla çok daha fazla ısırığa maruz kalabilir. Kan grubu, vücut ısısı, metabolizma hızı, fiziksel aktivite düzeyi ve hatta giyilen kıyafetlerin rengi bile bu durumu etkileyen faktörler arasında yer alır.

Bazı bilimsel çalışmalar, sivrisineklerin belirli kan gruplarına daha fazla ilgi gösterebildiğini ortaya koymuştur. Kontrollü bir araştırmada, özellikle bazı kan grubuna sahip bireylerin diğerlerine kıyasla daha sık hedef alındığı gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, bunun cilt yoluyla salgılanan ve kişinin kan grubuna dair kimyasal ipuçları taşıyan maddelerle ilişkili olabileceğini düşünüyor.

KARBONDİOKSİT VE METABOLİZMA FAKTÖRÜ

Sivrisineklerin en temel takip mekanizmalarından biri karbondioksittir. İnsan nefesiyle ortaya çıkan CO₂ miktarı, böcekler için önemli bir yön bulma sinyalidir. Metabolizması daha hızlı olan kişiler daha fazla karbondioksit ürettiğinden, sivrisinekler tarafından daha kolay fark edilebilir.

Fiziksel aktivite sonrası vücuttan salınan bazı maddeler de sivrisinekleri çekebilir. Özellikle terle birlikte ortaya çıkan laktik asit, böcekler için “yakında bir hedef var” sinyali olarak işlev görür.

GİYSİ RENGİDE ÖNEMLİ

Sivrisinekler yalnızca kimyasal değil, görsel ipuçlarını da kullanır. Yere yakın uçan bu böcekler, kontrast oluşturan koyu renkleri daha kolay fark edebilir. Bu nedenle koyu renk giysiler giyen kişiler, açık renk giyenlere kıyasla daha fazla dikkat çekebilir.

VÜCUT ISISI BAŞKA BİR NEDEN,

Isı da önemli bir etkendir. Sivrisinekler kondukları yüzeyde sıcaklığı algılayabilir ve daha sıcak bölgeleri tercih edebilir. Bu durum, vücut ısısı yüksek olan kişilerin daha fazla ısırılma ihtimalini artırır.

Bazı araştırmalar, alkol tüketiminin sivrisinek çekiciliğini artırabileceğini göstermektedir. Ayrıca hamilelik ve fazla kilo gibi durumlar da metabolizmayı ve vücuttan yayılan sinyallerin yoğunluğunu etkileyebilir.

SİVRİSİNEKLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Sivrisineklerin en aktif olduğu şafak ve gün batımı saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalmamak önerilir. Dışarı çıkılması gerekiyorsa, uzun kollu ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. DEET içeren böcek kovucular etkili bir koruma sağlayabilir.

Rüzgârın sivrisinek hareketini zorlaştırması nedeniyle vantilatör kullanımı açık alanlarda faydalı olabilir. Sitronella mumlarının etkinliği ise bilimsel olarak tam kanıtlanmış değildir.

ISIRIK SONRASI NE YAPILMALI?

Isırık oluştuğunda bölgeyi kaşımamak önemlidir. Kaşıma, tahrişi artırabilir ve enfeksiyon riskini yükseltebilir. Soğuk kompres uygulamak, kaşıntıyı hafifletir. Ayrıca hidrokortizon içeren kremler veya antihistamin ilaçlar da semptomları azaltmada yardımcı olabilir.