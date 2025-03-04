Elektrikli battaniyeler, soğuk kış gecelerinde rahatlık sağlayan harika bir ev eşyasıdır fakat bu tür battaniyelerin doğru şekilde yıkanması oldukça önemlidir. Ne sıklıkla yıkamanız gerektiği kullanım sıklığınıza bağlı olarak değişir ancak battaniyenizi sadece çok soğuk günlerde kullanıyorsanız sıklıkla yıkamanıza ihtiyaç olmayabilir. Eğer günlük olarak kullanıyorsanız en az iki haftada bir yıkamanız gerekebilir.

Yıkamadan önce mutlaka bakım etiketini kontrol ettiğinizden emin olun çünkü bazı ısıtmalı battaniyeler çamaşır makinesinde yıkanabilirken, bazıları elde yıkama veya leke çıkarma yöntemleri gerektirir.

ELEKTRİKLİ BATTANİYE ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE NASIL YIKANIR?

İlk adım, battaniyenin fişini prizden çekmek ve kablolarını doğru bir şekilde çıkarmaktır. Etiket talimatlarına uyarak kabloların tam olarak çıkarıldığından emin olun. Battaniyedeki lekeleri, yumuşak bir deterjan ve mikrofiber bir bezle nazikçe temizleyin. Battaniyenizi çamaşır makinesine yerleştirirken, üstten yüklemeli makinelerde çalkalayıcıya eşit şekilde yerleştirin. Önden yüklemeli makinelerde ise dengesiz döngüleri engellemek için battaniyeyi düzgün bir şekilde yerleştirin. Hafif bir deterjanla yıkama yapın ve battaniyeye zarar verebilecek çamaşır suyu veya yumuşatıcı kullanmaktan kaçının. Nazik bir yıkama programı seçin.

Çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra, battaniyeyi bükmeden fazla suyu sıkın ve düz bir şekilde kuruması için serin bir yerde asın. Eğer etiket onaylıysa, düşük ısıda kurutucuya koyabilirsiniz, ancak çoğu zaman havayla kurutma en iyi sonuçtur. Battaniye tamamen kuruduktan sonra, kabloları tekrar takın ve battaniyenizi test edin.

ELEKTRİKLİ BATANİYEYİ ELDE YIKAMA İPUÇLARI

Elde yıkamak, iç kabloların hasar görmesini engelleyerek daha nazik bir yöntem sunar.

Yıkama işlemine başlamadan önce, battaniyenin fişini çekin ve kablolarını çıkartın. Çamaşır makinesinde olduğu gibi, lekeleri yumuşak bir deterjan ve mikrofiber bezle temizleyin. Battaniyeyi sığdıracak kadar büyük bir leğen veya küvet hazırlayın. Suyu bakım etiketine uygun sıcaklıkta doldurun ve hafif bir çamaşır deterjanı ekleyin. Battaniyeyi suya daldırın ve 10-15 dakika boyunca ıslanmasına izin verin. Battaniyeyi ellerinizle nazikçe ovalayın, ancak bükmeyin. Sabunlu suyu boşaltın ve temiz suyla durulama işlemini tekrar edin. Tüm sabun kalıntılarının çıkmasını sağlamak için birkaç kez durulama yapabilirsiniz. Battaniyeyi sıkmadan fazla suyunu alarak kuruması için uygun bir yere asın.