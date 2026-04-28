Araştırmalara göre listenin başında kapı kolları ve ışık anahtarları yer alıyor. Gün boyunca defalarca dokunulan bu yüzeyler, hem kullanım sıklığı hem de temas yoğunluğu açısından evdeki diğer eşyaları geride bırakıyor. Özellikle aynı evde birden fazla kişi yaşıyorsa, bu alanlar en hızlı kirlenen noktalar arasında gösteriliyor.

Bununla birlikte kumandalar, telefonlar ve musluk başlıkları da en çok kullanılan eşyalar arasında öne çıkıyor. Farkında olmadan sürekli temas edilen bu nesneler, düzenli temizlenmediğinde bakteri ve kir birikimine zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlar, temizlik alışkanlıklarının genellikle gözle görülen kir üzerine yoğunlaştığını, ancak en çok kullanılan yüzeylerin çoğu zaman gözden kaçtığını belirtiyor. Bu durum, ev içinde hijyenin düşündüğünüz kadar sağlanamamasına neden olabiliyor.

Özellikle kapı kolları ve anahtarların haftada birkaç kez temizlenmesi, kumanda ve telefon gibi sık kullanılan eşyaların ise düzenli olarak silinmesi öneriliyor. Küçük gibi görünen bu önlemler, evde hijyen seviyesini ciddi şekilde artırabiliyor.

Evde en çok kullanılan eşya sandığınız gibi büyük ve dikkat çeken nesneler değil; tam aksine, gün içinde fark etmeden defalarca temas ettiğiniz küçük detaylar oluyor.