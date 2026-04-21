Beslenme uzmanları ve kardiyologların son yıllarda üzerinde en çok durduğu konulardan biri olan "ideal kuruyemiş" arayışında, bilimsel veriler tek bir ismi ön plana çıkarıyor: Ceviz. Yapılan klinik araştırmalar, cevizi diğer tüm kuruyemişlerden ayıran temel yapı taşının, bitkisel bazlı en güçlü Omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) olduğunu gösteriyor.

OMEGA -3 OLARAKBİR ADIM ÖNE ÇIKIYOR

Amerikan Kalp Derneği ve çeşitli uluslararası sağlık kuruluşlarının verilerine göre ceviz, kolesterol metabolizması üzerinde en doğrudan etkiye sahip besinlerin başında geliyor. Diğer kuruyemişler (badem, fındık, kaju vb.) genellikle tekli doymamış yağlar açısından zengin olsa da, ceviz yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitleri barındırmasıyla biyolojik bir fark yaratıyor. Bu yapısal özellik, damar içi iltihaplanmayı baskılayarak "kötü" kolesterol olarak bilinen LDL’nin düşürülmesine yardımcı oluyor.

VÜCUDA FAYDALARI

Cevizin sağlık parametreleri üzerindeki etkisi, sadece yağ asitleriyle sınırlı kalmıyor. Bilimsel tablolar, cevizin sağladığı avantajları şu başlıklar altında topluyor:

Antioksidan Kapasitesi:

Ceviz, kuruyemişler arasında en yüksek polifenol içeriğine sahip türlerden biridir. Bu sayede hücreleri oksidatif strese karşı korur.

Damar Sağlığı:

İçeriğindeki arginin adlı amino asit, damarların genişlemesini ve esnek kalmasını sağlayan nitrik oksit üretimine destek verir.

Bağırsak Mikrobiyotası:

Çözünür lif yapısı, sindirim sistemindeki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlayarak dolaylı yoldan genel bağışıklığı güçlendirir.

ÇİĞ TÜKETİN UYARISI GELDİ

Uzmanlar, cevizden maksimum verim alabilmek için ürünün çiğ (işlenmemiş) ve tuzsuz olarak tüketilmesini şart koşuyor. Isıl işlem görmüş kuruyemişlerde sağlıklı yağ asitlerinin yapısı bozulurken, günlük yaklaşık 28-30 gramlık (3-4 tam ceviz içi) bir porsiyonun kalp-damar sağlığını korumak için yeterli olduğu belirtildi.