

Bugün düğün denince akla ilk olarak beyaz gelinlik geliyor. Ancak tarihte uzun yıllar boyunca gelinler beyaz yerine rengarenk elbiselerle evleniyordu. Beyaz gelinliğin dünya çapında bir gelenek haline gelmesi ise tek bir kraliyet düğünüyle başladı.

GELİNLER ESKİDEN EN ŞIK ELBİSELERİNİ GİYİYORDU

Geçmiş dönemlerde kıyafet üretimi hem zor hem de oldukça pahalıydı. Bu nedenle yalnızca düğün günü için özel bir elbise diktirmek büyük bir lüks sayılıyordu. Kadınlar genellikle sahip oldukları en kaliteli ve gösterişli kıyafetleri düğünlerinde tercih ediyordu. O dönemlerde gelinlik için belirli bir renk kuralı bulunmuyordu. Elbisenin temiz, yeni ve dikkat çekici olması yeterli kabul ediliyordu.

MAVİ VE KIRMIZI ÖN PLANDAYDI

Orta Çağ Avrupa’sında mavi renk, sadakat ve saflığın simgesi olarak görüldüğü için gelinlerin en çok tercih ettiği renklerden biri oldu. Kırmızı ise zenginlik ve asaletin göstergesi sayılıyordu.

Bazı bölgelerde yeşil ve altın tonları da oldukça popülerdi. Maddi imkânı sınırlı olan aileler ise düğünlerde günlük hayattaki en temiz kıyafetlerini kullanıyordu.

SİYAH GELİNLİK BİR STATÜ SEMBOLÜYDÜ

Günümüzde alışılmadık görünse de siyah gelinlikler bir dönem Avrupa’da oldukça yaygındı. Özellikle İskandinav ülkelerinde koyu renk kumaşlar hem daha dayanıklı olduğu hem de kolay kir göstermediği için tercih ediliyordu. Ayrıca siyah kumaş üretiminin maliyetli olması, bu rengi zenginlik ve sosyal statünün göstergesi haline getiriyordu.

BEYAZ GELİNLİĞİ KRALİÇE VICTORIA POPÜLERLEŞTİRDİ

1840 yılında İngiltere Kraliçesi Victoria’nın Prens Albert ile yaptığı düğün, gelinlik modasında bir dönüm noktası oldu. Victoria, geleneksel ağır ve gösterişli kraliyet kıyafetleri yerine sade, beyaz ve dantel işlemeli bir elbise tercih etti.

Bu seçim kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Victoria’nın tercihi aslında masumiyet mesajı vermekten çok İngiliz dantel işçiliğini öne çıkarmayı amaçlıyordu. Ancak beyaz gelinlik kısa sürede aristokrat aileler arasında moda haline geldi.

BEYAZ RENK ZENGİNLİĞİN SİMGESİYDİ

O dönemde beyaz kumaşların temizlenmesi oldukça zordu. Bu nedenle beyaz gelinlik giymek, “Bu elbiseyi yalnızca bir kez kullanabilecek kadar varlıklıyım” mesajı taşıyordu. Zamanla bu moda tüm dünyaya yayıldı ve beyaz gelinlik masumiyetin, temizliğin ve yeni başlangıçların sembolü olarak kabul edilmeye başladı.

DOĞU KÜLTÜRLERİNDE KIRMIZI GELENEĞİ SÜRÜYOR

Avrupa’da beyaz gelinlik yaygınlaşsa da Asya ve Orta Doğu kültürlerinde kırmızı renk önemini korudu. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde kırmızı; şans, bereket ve mutluluğun simgesi olarak görülmeye devam ediyor.

Beyaz gelinlik anlayışı ise küreselleşmenin etkisiyle zaman içinde doğu kültürlerinde de yaygınlaştı.