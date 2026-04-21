Et ve et ürünleri arasında en çok tüketilen gıdalardan biri olan kıyma, son dönemde gıda güvenliği tartışmalarının merkezine yerleşti. Özellikle bazı ürünlerde 'hile' şüphesi, tüketicilerin alışveriş yaparken daha dikkatli olmasına neden oluyor. Uzmanlar ise kıymanın kalitesini anlamanın sanılandan daha kolay bazı işaretleri olduğunu belirtiyor.

Renk değişimi ilk dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Taze kıymanın canlı kırmızı tonlarda olması gerekirken, beklemiş veya kalitesiz ürünlerde matlaşma, koyulaşma ve yer yer gri tonlar görülebiliyor. Ayrıca kıymanın tek tip ve yapay bir görünüme sahip olması da şüphe uyandıran detaylar arasında.

Koku da en belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Taze kıyma hafif et kokusu taşırken, bozulmaya başlamış ya da katkı maddesi içeren ürünlerde ekşimsi ve ağır bir koku hissedilebiliyor.

Pişirme sırasında ortaya çıkan durumlar da önemli ipuçları veriyor. Aşırı su salan, tavada dağılmak yerine süngerimsi bir yapı alan kıyma, içine su veya farklı maddeler karıştırılmış olabileceğine işaret edebiliyor. Ayrıca pişirme sonrası aşırı küçülme de dikkat çeken bir diğer nokta.

Uzmanlar, tüketicilerin özellikle açıkta satılan ürünlerde daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, güvenilir kasap ve markaların tercih edilmesinin gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.