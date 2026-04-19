Bilimsel araştırmalar, 'en sağlıklı yeşillik hangisi?' tartışmasına yeni bir yön verdi. ABD’de gerçekleştirilen analizde su teresi (watercress), besin yoğunluğu bakımından listenin zirvesine yerleşti. Peki bu bitkiyi bu kadar öne çıkaran ne, hangi faydaları sunuyor ve nerelerde yetişiyor?

ABD merkezli Centers for Disease Control and Prevention tarafından yapılan ve 47 sebze ile meyvenin vitamin-mineral yoğunluğunu karşılaştıran araştırmada, su teresi 100 üzerinden tam puan alarak listenin başına yerleşti. Bu sonuç, su teresinin kalori başına en yüksek besin değerini sunan gıdalar arasında olduğunu ortaya koyuyor.

SU TERESİ NEDEN BU KADAR FAYDALI?

Su teresi, yüksek C vitamini içeriği ve zengin bitkisel bileşenleriyle dikkat çeken besinler arasında yer alıyor. Bu özellikleri sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya yardımcı olabiliyor.

İçerdiği vitaminler ve fitokimyasallar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Aynı zamanda antioksidanlar ve mineraller, damar sağlığını destekleyerek kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

K vitamini bakımından güçlü bir kaynak olan su teresi, kemik sağlığının korunmasına destek verirken; A vitamini ve lutein içeriğiyle de göz sağlığı üzerinde olumlu etkiler sunabiliyor.

Düşük kalorili yapısı sayesinde diyet yapanlar için de ideal bir seçenek olan su teresi, az kaloriyle yüksek miktarda vitamin ve mineral sağlamasıyla öne çıkıyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Su teresi genellikle doğal su kaynaklarının çevresinde yetişen bir bitki olduğu için, tüketim öncesinde hijyen büyük önem taşır. Doğadan toplanan su teresinin mutlaka bol suyla iyice yıkanması gerekir; kirli sulardan elde edilen ürünler sağlık açısından risk oluşturabilir.

Mutfakta ise oldukça pratik bir kullanım alanına sahiptir. En yaygın tüketim şekli çiğ olarak salatalara eklenmesidir. Bunun yanı sıra sandviç ve tostlarda lezzet artırıcı olarak tercih edilebilir. Çorba ve smoothie gibi farklı tariflere dahil edilebildiği gibi, et ve balık yemeklerinin yanında garnitür olarak da servis edilebilir.

Uzmanlar, su teresinin besin değerinden maksimum fayda sağlamak için mümkün olduğunca çiğ tüketilmesini öneriyor.