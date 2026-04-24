Ekranların fenomen yarışması MasterChef’in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya siyasete atıldı.

MasterChef'te, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte jürilik yapan Mehmet Şef’in kendisi gibi şef olan oğlu Emre Yalçın’ın Yavuz Ağıralioğlu’nun İYİ Parti’den ayrılmasının ardından kurduğu Anahtar Parti’ye katıldı.

Anahtar Parti’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şunlar kaydedildi:

“Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi; Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı. Yalçınkaya ve Güneş’e rozetleri, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi.”