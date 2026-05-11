Manifest grubu, Gaziantep’te yoğun protestoların gölgesinde kapalı gişe konser verdi. Konser öncesinde kentte tansiyon yükseldi. Aralarında yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu gruplar, konserin iptali için sokaklara çıktı. Türk bayraklarıyla ve mehter marşları eşliğinde konvoylar düzenleyen protestocular, yetkililere iptal çağrısı yaptı.

Odeon Performans Sanatları Merkezi önünde toplanan gruplar ile konsere gelenler arasında arbede yaşanırken, polis ekipleri müdahalede bulundu. Tüm bu protesto ve güvenlik önlemlerine rağmen konser alanı tamamen doldu. Binlerce kişi gruba eşlik ederken konser boyunca yoğun katılım ve coşku yaşandı.

Dışarıdaki protestolara sahneden yanıt da geldi. Grup üyesi Zeynep Sude Oktay, sahneye Türk bayrağı sallayarak çıkarak izleyicileri selamladı.

'KİME DAHA ÇOK KIZMAMIZ LAZIM?'

Konserin ardından tartışmalar sosyal medyada da sürdü. AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, yaptığı paylaşımda konserle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı.

Tayyar, “Gaziantep’te tepkilere yol açan Manifest grubunun konser ilanı yayınlandığında, sadece ilk bir haftada 8 bin 300 adet bilet satılmış. Kısa süre önce büyükşehir belediyesinin popüler ilahi gruplarının ücretsiz konserine 2 bin kişi gitmiş. İlahi konseri biletli olsaydı, bu hesaba göre 500 kişi zor giderdi herhalde. O halde kime, neye daha çok kızmamız lazım?” ifadelerini kullandı.

'DİP DALGA GELİYOR'

Konserden görüntü paylaşan AKP'li Tayyar, "Özel organizasyon, paralı konser, alan tıklım tıklım dolu. Muhtemeldir, konseri izleyenlerin tamamına yakını AK Parti iktidarında dünyaya gelenlerdir. Yasaklasak, mehter müziğiyle sokaklara dökülsek, neyi önlemiş oluruz? Toplumun tüketim alışkanlıkları, davranışları ve değer algısı hızla değişiyor. Ve dip dalga geliyor. Kızarak, öfkeyle değil, akılla, sağduyuyla, anlayarak, empati yaparak ve makul çözümler üreterek yol almalıyız" değerlendirmesini yaptı.