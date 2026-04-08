Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şarkıcı Melek Mosso ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre;Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA

Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş, konutumda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir.

Savcılığa gerekli reçeteler ibraz edilmiş olup süreç sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmama karar verilmiştir. Ortada suç teşkil eden hiçbir fiil bulunmadığından işbu sonuç benim için bir sürpriz olmamıştır.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Jandarma Komutanlığı’na; süreç boyunca hukuka uygun, saygılı, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir. Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonda gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edilmişti. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise serbest bırakılmıştı.



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarına iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı belirtildi.