Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kurban Bayramı öncesi yoğunluğu önlemek amacıyla başlattığı eş zamanlı maaş ve ikramiye takvimi ilerliyor. 17 Mayıs'ta başlayan sürecin dördüncü gününde, bugün Emekli Sandığı (4C) tescilli memur emeklileri ile tahsis numarasının son rakamı 3 olan SSK emeklilerinin ödemeleri hesaplara aktarılıyor.

Yasal düzenlemelerle güncellenen taban aylıklar ve sabit kalan bayram ikramiyesi doğrultusunda, hak sahiplerinin alacağı minimum ödemeler netleşti:

Memur Emeklileri (4C): En düşük memur emeklisi aylığı olan 27 bin 772 TL'ye, 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin eklenmesiyle bugün hesaplara en az 31 bin 772 TL nakit girişi sağlanıyor.

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) Emeklileri: En düşük emekli maaşı 20 bin TL olan işçi ve esnaf emeklilerine, bayram ikramiyesiyle birlikte en az 24 bin TL ödeniyor.

Dul ve Yetimler: Ölüm aylığı alan vatandaşlar, yasal hisse oranlarına (yüzde 75, 50 veya 25) göre hesaplanan maaş ve ikramiye tutarlarını teslim alıyor.

Bayram İkramiyesi Tutarı: 2018 yılında uygulanmaya başlanan emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl yapılan artışın ardından bu dönemde de değiştirilmeyerek 4.000 TL olarak uygulanmaya devam ediyor.

KURUM VE TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME GÜNLERİ

Bankalarda ve ATM'lerde yoğunluk yaşanmaması adına sigorta kollarına göre belirlenen takvim şu şekilde işliyor:

-SSK (4A) Emeklileri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Mayıs (Ödendi)

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Mayıs (Ödendi)

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Mayıs (Ödendi)

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Mayıs (Bugün)

Tahsis numarası son rakamı 1, 6 ve 4 olanlar: 21 Mayıs (Yarın)

Tahsis numarası son rakamı 0, 2 ve 8 olanlar: 22 Mayıs

-Bağ-Kur (4B) Emeklileri

Tahsis numarası son rakamı 3, 1, 9, 7 ve 5 olanlar: 21 Mayıs (Yarın)

Tahsis numarası son rakamı 2, 0, 8, 6 ve 4 olanlar: 22 Mayıs

-Emekli Sandığı (4C) Emeklileri

Aylıklarını kamu personeli emekliliği kapsamında alan tüm hak sahiplerine ödemeleri 20 Mayıs (Bugün) itibarıyla toplu olarak yapılıyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN ÖDEME GÜNLERİ

Ölüm aylığı alan hak sahiplerinin ikramiye ve maaşları, dosya sahibinin tabi olduğu sigorta kolunun takvimine göre şu tarihlerde hesaplara geçiyor:

İKRAMİYEDEN YARARLANAN DİĞER GRUPLAR

Mevzuat çerçevesinde 4 bin liralık bayram ikramiyesi sadece standart emeklilerle sınırlı kalmıyor. SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri hakkı olanlar da bu ödemeden faydalanıyor.

Ayrıca 65 yaş aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin yasal hak sahipleri de ikramiye kapsamı içerisinde yer alıyor.