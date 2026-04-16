Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yolunda saat 13.00 sıralarında ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Yol kenarında mendil satan 64 yaşındaki Durdu Aldemir, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'ın yanına yaklaştı. Işığın yeşile dönmesiyle 45 yaşındaki şoför Uğur Y. aracı hareket ettirdi. TIR'ın kör noktasında kalan Aldemir, aracın altında kalarak ağır yaralandı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Durdu Aldemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, Aldemir'in cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TIR şoförü Uğur Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.