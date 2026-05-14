Dünya Kupası bileti alan A Milli Takım için hazırlanan özel şarkılar gündem olmaya devam ediyor. Milli takım için marş hazırlayan isimlerden biri olan Sinan Akçıl’ın uzun süredir merak edilen çalışmasından ilk görüntüler ortaya çıktı.

SANATÇILAR BESTE YARIŞINA GİRDİ

A Milli Takım’ın Dünya Kupası coşkusu sanat dünyasında da yankı buldu. Milli takım için sanatçılar beste yarışına girdi. Murda, Kıraç, Rafet El Roman, Tarkan ve Sinan Açıl marş açıklaması yapmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun süredir merak edilen marşın ilk kesiti ise gazeteci Adem Metan tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlenen video, sosyal medyada gündem olmayı başardı.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

A Milli Takım’ın Dünya Kupası bileti almasının ardından birçok sanatçı milli heyecana ortak olurken, taraftarlar özellikle Sinan Akçıl’ın hazırladığı parçanın tamamını büyük bir merakla beklemeye başladı.



Marşın sözlerinin bir kısmı şu şekilde:



''Doğusundan batısına

Selam çakıp Atasına

Bu dünya kupasına

Türkler geliyor''

Akçıl'ın milli takım için hazırladığı marş bu akşam 19.23'te yayınlanacak.