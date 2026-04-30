İstanbul merkezli olarak kurulan ve İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener’in adını taşıyan vakfın kuruluş sürecinin tamamlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, vakfın kuruluşu için gerekli resmi işlemler sonuçlandırılırken, organizasyon yapısı ve yönetim kadrosuna ilişkin çalışmaların da büyük ölçüde netleştiği ifade ediliyor.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine gröe vakıf bünyesinde özellikle gençler ve kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında projelerin hayata geçirilmesinin planlandığı kaydedildi. Bu kapsamda burs programları, eğitim destekleri, seminerler ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üzerinde hazırlık yapıldığı, ayrıca kadınların toplumsal hayattaki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmaların da öncelikli başlıklar arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynaklara göre vakfın ilerleyen dönemde akademik çalışmalar, raporlar ve saha araştırmalarıyla kamuoyuna yönelik politika önerileri geliştirmesi de hedefleniyor. Bu yönüyle vakfın yalnızca sosyal projelerle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda düşünce kuruluşu benzeri faaliyetler de yürütebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, vakfın kurulmasının Meral Akşener’in kamuoyundaki görünürlüğünü yeniden artırabileceği değerlendirilirken, vakıf faaliyetlerinin ilerleyen süreçte siyasi tartışmalara da konu olabileceği belirtiliyor. Vakfın resmi tanıtımının ve ilk etkinliklerinin önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.