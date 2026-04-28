Geleneksel lezzetlerimizin başında gelen, ağızda dağılan yapısıyla bilinen çekme helva için yeni bir dönem başlıyor. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), çekme helvanın üretiminden paketlenmesine kadar her aşamayı kapsayan TS 13028 standardını güncelledi. Artık "merdiven altı" üretim tarihe karışırken, kalite tescillenmiş olacak.

ÇEKME HELVAYA YENİ STANDART GETİRİLDİ

Kastamonu'dan tüm Türkiye'ye yayılan o eşsiz lifli doku artık koruma altında. TSE tarafından belirlenen yeni standartlar, tüketicinin hem sağlığını hem de damak tadını güvence altına alıyor. Eğer aldığınız helvanın üzerinde TS 13028 damgası yoksa, gerçek bir çekme helva yemiyor olabilirsiniz!

ÇEŞNİLİ HELVALARDA 'BOL MALZEME'

Yeni düzenlemeyle birlikte tüketicinin en çok şikayet ettiği "eser miktarda fıstık/ceviz" dönemi bitti.

- Yüzde 15 Şartı: Antep fıstıklı, cevizli veya bademli olarak satılan çekme helvaların içinde bu maddelerin oranı en az %15 olmak zorunda.

- Doğal Lezzet: Çeşnili ürünlerde kullanılan malzemelerin tadı ve aroması belirgin olacak, sadece koku verici esanslarla yetinilmeyecek.

HELVANIN FORMÜLÜ AÇIĞA ÇIKTI

TSE, bir çekme helvanın "kaliteli" sayılabilmesi için fiziksel ve kimyasal sınırları netleştirdi:

- Şeker Oranı: Toplam şeker (sakkaroz) en fazla %50 olabilecek.

- Yağ Dengesi: Toplam yağ oranı %16'yı geçmeyecek.

- Nem Kontrolü: Ürünün tazeliğini koruması için rutubet oranı en fazla %6 olacak.

- Renk ve Kıvam: Helva parlak beyazdan hafif sarımsı tona kadar değişebilir; ancak mutlaka lifli yapıda olmalı ve ağızda hemen dağılmalıdır.

YABANCI MADDEYE TOLERANS YOK

Yeni standartlar hijyen konusunda çok katı. Üründe hiçbir şekilde ekşime, küflenme, böceklenme veya kokuşma belirtisi kabul edilmiyor. En önemlisi, helva içerisinde hiçbir yabancı maddeye (taş, çöp, kıl vb.) müsamaha gösterilmiyor.

ETİKETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Artık ambalajlar sadece süslü kutulardan ibaret olmayacak. Tüketiciyi korumak adına şu bilgiler zorunlu hale geldi:

- Üretici firmanın unvanı ve adresi,

- Parti/seri numarası ve net miktar,

- Son tüketim tarihi ve muhafaza koşulları,

- Ve en önemlisi: TS 13028 standardına uygunluk işareti.