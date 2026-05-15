Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Buna göre, katılımcıların enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu

anket döneminde yüzde 28,94 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 23,82 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,02 iken, bu anket döneminde yüzde 18,43 olarak kayıtlara geçti.

Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,23 TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 53,62 TL iken, bu anket döneminde 54,69 TL olarak kaydedildi.

ENFLASYON VE DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

