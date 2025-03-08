Aralık ayından bu yana kademeli olarak indirilen faizler, Merkez Bankası'nın bir kez daha aldığı kararla daha da düşük seviyelere geldi. Bayram, özellikle konut ve taşıt alımları için faizlerin daha uygun hale geleceğini belirtti. Bayram, 23 Ocak'taki PPK toplantısında açıklanan 150 baz puanlık faiz koridoruna dikkat çekerek, ''Düşen faiz oranları ile birlikte vatandaş daha düşük maliyetle ev ve araba sahibi olabilecek'' dedi.

KREDİ ALACAKLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Merkez Bankası'nın 2025 yılı boyunca altı PPK toplantısı daha gerçekleştireceğini belirten Bayram, faiz indiriminin devam edebileceğini söyledi. Kredi çekmeyi planlayan vatandaşları uyararak, "Ev ve araba almak isteyenler için faiz oranlarının düşmesi avantaj sağlar, ancak acil ihtiyacınız yoksa yıl sonunu beklemek daha mantıklı olabilir. O zaman faiz oranları yüzde 30'lara çekilebilir” şeklinde konuştu.

BORÇ YAPILANDIRMA İMKANLARI

Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu yüzde 0 faizli kredilerden faydalanma fırsatını da hatırlatan Bayram, borçlarını yapılandırmak isteyenlere devletin sunduğu 60 aya kadar vadelendirme seçeneğini kullanabileceklerini belirtti. Bu fırsat, takipteki ihtiyaç kredisi veya kredi kartı borçlarını yeniden düzenlemek isteyenler için avantajlı olabilir.

ENFLASYON RİSKİ VE KONUT FİYATLARI

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Bayram, konut fiyatlarındaki artışın ve yüksek kiraların enflasyonu tetiklediğini söyledi. Ayrıca, Ocak ve Şubat aylarında konut satışlarında yaşanan rekor artışı, faizlerin düşmesinden ziyade, yüksek faiz nedeniyle ev fiyatlarının daha da artmasından endişelenen kişilerin alım yapmasına bağladı.

KREDİ FAİZLERİNDE BEKLENEN DÜŞÜŞ

Bayram, yıl sonunda faizlerin yüzde 30 civarına düşmesini beklediklerini belirterek, konut almayı düşünenlere biraz daha sabretmelerini önerdi. Ayrıca, taşıt, ihtiyaç ve konut kredilerinde faiz oranlarının düşeceğini söyleyerek, "Kişiler, en uygun oranlar için her bankadan fiyat almalı" şeklinde uyardı.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine göre şekillendirilmeye devam edecek. Bayram, bu süreçte faiz artışı ya da indirimi yapılabileceğine ve diğer sterilizasyon araçlarının da kullanılabileceğine dikkat çekti.