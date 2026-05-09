TCMB, piyasaların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs Perşembe günü açıklayacak. TOPLANTI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II" tanıtımı kapsamında 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı, Merkez Bankası’nın İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’nde fiziki ortamda düzenlenecek. Başkan Karahan’ın sunumunun ardından, ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. CANLI YAYINLANACAK Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele yol haritasına dair önemli ipuçları taşıyan bu kritik zirve, geniş kitlelere ulaştırılacak. Kurumdan yapılan açıklamada, toplantının TCMB resmi internet sitesinin yanı sıra X (Twitter) ve YouTube hesapları üzerinden de eş zamanlı olarak canlı yayınlanacağı belirtildi.

