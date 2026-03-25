Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayının sonlarında aldığı karar ile yurtiçi piyasalarda üretilen altının alımını durdurmuştu.



Kuyumculuk ve mücevherat sektörünü rahatlatmak amacıyla alınan kararın ardından altın fiyatlarındaki alım-satım makasında düşüş görülürken, Orta Doğu'da yaşanan kriz TCMB'nin söz konusu kararı yeniden değerlendirmesine neden oldu.



YERLİ ALTIN ALIMI YENİDEN BAŞLADI



Enerji fiyatlarındaki artışla beraber Türk lirasını desteklemek amacıyla 135 milyar dolara yaklaşan altın rezervini kullanmayı değerlendiren TCMB, altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından yeniden yurtiçinde üretilen altınların alımına başladı.



Merkez Bankası'nın iç piyasalardan toplayacağı altının miktarına göre fiziki altında arzında sıkıntılar yaşanabileceğini belirten uzmanlar, söz konusu kararın ardından kuyumculardaki altın alım-satım makasının daha da açılabileceği uyarısında bulundu.



ÖNCELİK YENİDEN TCMB'DE OLACAK



2017 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile Türkiye’de çıkarılan ve üretimi yapılan altınların öncelikli alım hakkı Merkez Bankası'na verilmişti. Sektörü rahatlatmak amacıyla 31 Ekim 2025'de bu altınların alımını durdurma kararı veren TCMB, altın fiyatlarında yaşanan olağanüstü hareketliliğin ardından yeniden yurtiçi altınların alımı konusunda harekete geçti.