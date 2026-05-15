Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu toplantısı takip edildi. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda ara hedefini ve enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka 2026 yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e çıkardı. 2027 yılı için ise ara hedefi yüzde 9'dan yüzde 15'e, 2028 içinse yüzde 8'den yüzde 9'a çıkardı. Başkan Karahan, tahmin aralığı uygulamasının da kaldırıldığını bildirdi. Banka yıl sonu enflasyon tahminlerini de 2026, 2027 ve 2028 için sırasıyla yüzde 26, yüzde 15 ve yüzde 9 olarak açıkladı.

Merkez Bankası'nın raporu sonrasında Türkiye ekonomisine yönelik beklentiler değişti. İşte bankacılık devlerinin beklentileri...

"FAİZ İNDİRİMİNE ALAN KALMADI"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın savaş sonrasında yayımladığı ilk enflasyon raporunda enflasyonda ara hedefleri yukarı yönlü revize etmesinden sonra Citi de yılın ikinci yarısı için faiz indirimleri için alan kalmadığını belirtti.

Citigroup Ekonomisti İlker Domaç, TCMB’nin resmi politika faizini sabit tutarken arka kapıdan (informal) sıkılaşmaya gittiğine dikkat çekti.

Yapılan analize göre TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermesi, fiili (de facto) olarak 300 baz puanlık bir sıkılaşmayı ifade ediyor.

Citi, bu tür "örtülü" adımların geri döndürülebilir olduğunu fakat kurdaki değer kaybı hızıyla eşleşmediği sürece etkinliğinin sınırlı kalacağını vurguladı.

İlker Domaç’a göre, piyasa güvenini sarsmadan kurdaki değer kaybı hızını ayarlamanın tek inandırıcı yolu, bu hamleyi yeni bir faiz artırımıyla eşleştirmekten geçiyor.

ALMAN DEVLERİNİN BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporunda ara hedeflerini yükseltmesinin ardından yabancı kurumların analizleri de devam ederken Deutsche Bank'tan da tahmin geldi.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay tarafından hazırlanan 15 Mayıs tarihli raporda söz konusu revizyonlar daha gerçekçi bulunurken, TCMB ile ilgili tahminler de ötelendi.

Raporda, Merkez Bankası’nın "bekle-gör" modunda kalma alanı olduğu ancak enflasyon beklentilerindeki bozulmanın bu alanı daralttığı vurgulandı.

Deutsche Bank, TCMB’nin geniş aralıklı tahminler yerine nokta tahminlere odaklanmasını stratejik bir tercih olarak değerlendirdi.Bu yaklaşımın, yüksek belirsizlik ortamında bankaya esneklik sağlarken piyasadaki inandırıcılığı da dengelediği belirtildi. Raporda, "Raporu, ağır bir arz şoku altındaki ekonomide daha gerçekçi bir enflasyon yoluna geri dönüş olarak görüyoruz" denildi.

Commerzbank raporunda Türk Lirasına yönelik değer kaybı riskleri incelendi. Banka mart ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Yıl sonu dolar beklentisi güncellendi.

Gelecek dönemde enflasyon eğiliminin hızlanması ve rezervlerdeki düşüş sürecinin sürmesi öngörülüyor.

TCMB'nin mevcut koşullar karşısında para politikasını ek sıkılaştırma adımlarıyla desteklememe yönündeki tercihi, kur piyasalarındaki risk algısını artırıyor. Banka, Dolar/TL kurunun yıl sonunda 55,0 seviyesine ulaşmasını bekliyor.