Merkez’ Bankası'nın yeni tahminine uygun yapılan hesaplamalara göre, işçi ve BAĞ-KUR emeklileri, temmuz ayında yüzde 19.85, memur ve memur emeklileri yüzde 15.5 civarında zam alacak. Ekonomistler ise Merkez’in tahminin tutmayacağında hemfikir. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın aksine yılın yüzde 30 enflasyonla kapatılacağını öngörüyor. Buna göre işçi BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 22.21, memur ve memur emeklileri yüzde 17.8 dolayında zam söz konusu olacak.