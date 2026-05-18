Mersin’in Silifke ilçesinde Rus uyruklu öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza, D-400 kara yolunun Işıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. D.Y. yönetimindeki 33 S 8174 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarptı ve devrildi. Kazada servis sürücüsü ile hostes Ç.T. ve araçta bulunan 15 Rus uyruklu öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan bir öğrencinin durumunun ağır olduğunu ve helikopter ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiğini bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

