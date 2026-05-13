Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay sırasında tank üzerinde çalışan işçilerden biri hayatını kaybetti.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi’ndeki tesiste meydana geldi. İddiaya göre, tesis içerisindeki yakıt tankında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma başlatırken, olay sırasında tankın üzerinde bulunan Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yangın sırasında elinden yaralanan Ömer Faruk Doğan (30) da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye sevk edilen Süleyman Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mersin Valisi Atilla Toros yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biyodizel tesisindeki yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı".