Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis ve şike soruşturması yeni bir çarpıcı gelişmeyle gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram'ın tahliyesinin ardından yaptığı ilk paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



TAHLİYENİN HEMEN ARDINDAN PAYLAŞIM GELDİ



Aralık 2025'te başlatılan ve Türk futbol dünyasında derin iz bırakan yasa dışı bahis ve şike soruşturmasının ikinci dalgasında teslim olarak tutuklanan Abdurrahman Bayram, yasal sürecinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi. Özgürlüğüne kavuşan genç futbolcunun ilk icraatı ise sosyal medyada gündem oldu.

KUM SAATİ EMOJİSİ NE MESAJI VERİYOR?



Bayram, Instagram hesabının hikâye bölümünden, aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve hâlâ cezaevinde yatan Fenerbahçeli yıldız Mert Hakan Yandaş ile yan yana çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Cezaevi koğuşunda çekildiği tahmin edilen kareye eklenen tek ifade ise bir kum saati emojisi oldu.



Söz konusu paylaşım sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kez paylaşıldı ve futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere pek çok kişi, tahliye olan bir futbolcunun yapacağı ilk paylaşımın bu olmasını şaşkınlıkla karşıladı.



