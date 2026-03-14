Başrolünde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı ve "Yusuf" karakterine hayat verdiği Delikanlı dizisi, ilk fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dijital platformlarda dikkat çekti. Yapım aşamasından itibaren merakla beklenen dizi, fragmandaki bir görsel detayın dünya edebiyatının klasik eserlerinden biriyle ilişkilendirilmesiyle gündeme geldi.

DOSTOYEVSKİ’NİN ÜNLÜ ESERİNİN KAPAK GÖRSELİNE BENZETİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, fragmanda yer alan bir sahnede Mert Ramazan Demir’in fiziksel görünümü ve pozunun, Dostoyevski’nin ünlü eseri Delikanlı romanının bazı edisyonlarındaki kapak görselleriyle yüksek benzerlik taşıdığını aktardı. Bu görsel sosyal medyada gündem olurken, binlerce yorum geldi.

İZLEYİCİLER İKİYE AYRILDI

Dizinin ismi ile romanın ismi arasındaki ortaklık, söz konusu görsel benzerlikle birleşince izleyiciler arasında iki farklı görüş öne çıktı. Bir kısım izleyici bu benzerliğin projenin ruhunu yansıtmak adına planlanmış estetik bir referans olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise benzerliğin tamamen rastlantısal bir kompozisyon sonucu oluştuğu görüşünde.