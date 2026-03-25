Delikanlı dizisinin başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir, yeni rolü için büyük bir fiziksel değişime imza attı. SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Delikanlı dizisi öncesi sıkı bir hazırlık sürecine giren oyuncu, tam 20 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.

''TAM 20 KİLO VERDİM''

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; Mert Ramazan Demir, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, değişimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı.”

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Delikanlı dizisi için imaj değiştiren Mert Ramazan Demir’in son hali sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü oyuncunun verdiği 20 kilo ve geçirdiği değişim, hayranları tarafından yoğun ilgi görürken, Delikanlı dizisi için yaptığı bu hazırlık süreci şimdiden merak uyandırdı.