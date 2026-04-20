25 Nisan'da Bostancı konserinde başlayacak olan kitap toplama kampanyasıyla Özbey gönülleri fethetti. Konserlerinde artık bir stand bulunacağını belirten Özbey, konserlerine gelen hayranlarından yanlarında kitap getirmelerini istedi.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, projenin çıkış hikâyesini de paylaştı. Kitap okumayı çok sevdiğini belirten Özbey, bazı bölgelerde kitaplara erişimin zor olduğunu vurgulayarak, bu nedenle böyle bir adım attığını ifade etti. İlgili kurumlarla iletişime geçtiklerini söyleyen şarkıcı, toplanan kitapları ihtiyaç sahibi okullara ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Özbey ayrıca, okunan kitapların çoğu zaman rafa kaldırıldığını hatırlatarak, bu kitapların yeniden değerlendirilmesiyle daha fazla öğrenciye ulaşabileceğini belirtti.

''KİLODUR ALINI VERİLİR''

Son dönemde fit görünümüyle dikkat çeken Özbey, bu konudaki sorulara ise samimi bir yanıt verdi. Zaman zaman kilo alıp verdiğini söyleyen sanatçı, “Bir dönem yiyorum, bir dönem yemiyorum. Kilodur bu; alınır, verilir” dedi.

''MUTFAK BENİM REHABİLİTASYON MERKEZİM''

Mutfakla arasının iyi olduğunu da dile getiren Özbey, yemek yapmayı çok sevdiğini ve özellikle ailesi için mutfağa girmekten keyif aldığını söyledi. Yoğun konser temposu nedeniyle sosyal hayatının sınırlı olduğunu belirten sanatçı, evde vakit geçirmeyi tercih ettiğini ve mutfağın kendisi için adeta bir terapi alanı olduğunu ifade etti.

Röportajın ardından sahneye çıkan Merve Özbey, performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.