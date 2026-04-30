Başkan Trump, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada Almanya'daki ABD askerlerini ülkeden çekmek izin hazırlıkları başlatacağını duyurdu.

Bu hamle, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in "ABD'nin İran tarafından rezil edildiği" yönündeki yorumlarından sonra geldi.

Merz'in bu çıkışından önce bile Washington yönetimi Avrupa'daki askeri varlığını gözden geçirebileceğinin sinyallerini vermişti.

Almanya şu anda yaklaşık 35 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Merz'in liderliğindeki ülke aynı zamanda bölgedeki askeri harekatlar için lojistik ve tıbbi bir merkez görevi görüyor.

Alman ve ABD'li komutanlar ise stratejik üslerdeki kesintilerin ciddi güvenlik açıkları yaratabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

MERZ'IN BU SÖZLERİ OLAY OLDU

Gerilim, Şansölye Merz’in Batı Almanya’da bir lise buluşmasında yaptığı sert eleştirilerle başladı.

Merz, ABD'nin Orta Doğu politikasını strateji eksikliğiyle suçladı ve “Amerikalıların açıkça bir stratejisi yok ve bu tür çatışmalardaki problem her zaman sadece girmek zorunda olmamanızdır, aynı zamanda dışarı çıkmak zorunda da olmanızdır. Bunu yirmi yıl boyunca Afganistan’da çok acı bir şekilde gördük. Bunu Irak’ta da gördük. Dolayısıyla bu durum en azından üzerinde düşünülmemiş bir tablodur ve Amerikalıların şu anda hangi stratejik çıkış yolunu seçtiklerini göremiyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya, Trump yönetiminin İran operasyonu kararlarının dışında tutulmuştu.

Bu durum Berlin’in savaşa dahil olma konusundaki isteksizliğini daha da artırdı.

Merz ayrıca bu savaşın akılsızca ve muhtemelen yasa dışı olduğunu savunarak eleştirilerini derinleştirdi.

Donald Trump, Merz’in bu sözlerine sosyal medya üzerinden sert bir öfkeyle yanıt verdi.

Şansölye’yi doğrudan İran’ın tarafını tutmakla suçlayan Trump, “Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İran’ın nükleer silaha sahip olmasının normal olduğunu düşünüyor. Neden bahsettiği hakkında hiçbir fikri yok!” dedi.