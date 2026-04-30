Almanya Başbakanı Friedrich Merz Perşembe bugün İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bir Alman lideri için bir ilke imza attı.

Üstüne kamuflajları çeken Merz, Munster'deki askeri üsteki ziyaretinde bizzat tanka bindi ve kafasında tank komutanı kulaklığını takarak askeri güçleri yönetti.

Tanktan indikten sonra askerleri selamlayan Merz'in hedefinde İran olsa da, askeri bir kimlik bürünen Şansölye'nin aklında ABD Başkanı Donald Trump vardı.

Merz, podyuma çıktıktan sonra askerlerinin huzurunda önce İran' ateşkes masasına oturması yönünde baskı yaptı, sonra da 'güvenilir yaptığı açıklamada transatlantik ortaklığın önemine dikkat çekti.

Merz'in konuşması, Alman kanallarında yayınlandı. Alman halkı yıllar sonra ilk kez üniformalarını çekmiş bir Alman liderini televizyonlardan izledi.

SÖZLER İRAN'A, MESAJLAR TRUMP'A

Merz'in konuşması, Trump'ın Almanya'daki Amerikan askeri varlığını azaltma niyetini açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşti.

Trump Çarşamba günü Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'nin Almanya'daki asker sayısını arttırma önerisini incelediğini ve bu konudaki kararın kısa süre içinde verileceğini belirtti.

Başbakan Merz ise Almanya'nın güçlü bir NATO ittifakına ve güvenilir bir ortaklığa odaklanmaya devam ettiğini vurguladı.

Merz konuşmasında "Bildiğiniz gibi bu transatlantik ortaklık kalbimizdee ve şahsen benim kalbimde özel bir yere sahiptir" dedi.

Merz, Alman ordusunu “bu gece savaşmaya” hazır hale getirmek ve “yarının ve öbür günün zorluklarına hazırlanmak” için yapılacak reformlar hakkında uzun uzadıya konuştu.

Şansölye, Almanya’nın “güçlü ve birleşik bir NATO”ya olan bağlılığını defalarca vurguladı ve ABD ile diğer NATO müttefikleriyle yürütülen ortak çalışmalara değindi.

ŞANSÖLYE'NİN SÖZLERİ İLİŞKİLERİ ZORLADI

İki lider arasındaki gerilim son günlerde İran'daki savaş üzerinden tırmanışa geçti. Trump Salı günü yaptığı açıklamada İranlıların müzakerelerde "ABD rezil ettiğini" savunan Merz'in "ne dediğini bilmediğini" söylemişti.

Merz ise son açıklamalarında Berlin'in Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açacak bir askeri misyona katılma konusunda açık kapı bıraktığını teyit etti.

Bölgedeki çatışmaların başlamasından bu yana abluka altında kalan boğazın güvenliği için Washington ile güvene dayalı temasların sürdüğünü ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma İnsan Gücü Veri Merkezi'ne göre 2025 yılı sonu itibarıyla Avrupa'daki üslerde 68 binden fazla aktif görevli Amerikan personeli bulunuyor.