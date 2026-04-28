Kahire’nin 20 milyonluk nüfusunun yarattığı tüm atıklar nereye gidiyor sanıyorsunuz? Modern çöp tesislerine mi? Hayır. Hepsi tek bir noktada, Manshiyat Naser mahallesinde toplanıyor. Ancak burayı bir çöplük sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz; burası dünyanın en verimli geri dönüşüm merkezi olabilir!

KAPI KAPI DOLAŞIP TOPLUYORLAR

Mahallenin sakinlerine "Zabbaleen" (Çöp Toplayıcıları) deniyor. Onlar, Kahire’nin devasa çöp yığınlarını her gün kapı kapı dolaşarak topluyor ve kendi mahallelerine getiriyorlar. Evlerin girişleri, balkonlar, teraslar ve daracık sokaklar dev çuval dolusu atıkla çevrili.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN BİLE ÖNDELER

Modern Batılı ülkeler bile çöpün ancak %30’unu geri dönüştürebilirken, Manshiyat Naser halkı bu oranı %90 seviyelerine çıkarmış durumda. Kağıttan metale, plastikten cama kadar her şeyi elle ayrıştırıyor ve hammadde olarak fabrikalara satıyorlar. Yani buradaki "garip" manzara, aslında dâhice bir ekonomik sistemin parçası.

ÇÖPLERİN GÖLGESİNDE MUTLU BİR YAŞAM

Burada hayat, çöple iç içe geçiyor. Çocuklar çöp çuvallarının arasında oyun oynuyor, kadınlar atıkların üzerinde yemek hazırlıyor ve tüm aile akşam yemeğini plastik yığınlarının gölgesinde yiyor. Dışarıdan bakıldığında "katlanılamaz" gibi duran bu koku ve görüntü, mahalle sakinleri için ekmek kapısı ve gurur kaynağı.

KAYALARIN İÇİNDEKİ GİZLİ HAZİNE

Çöp Şehir'in hemen üst tarafındaki kayalıklarda, bölgenin en şaşırtıcı yapısı bulunuyor. Doğal bir mağaranın içine oyulmuş olan ve 15 bin kişiyi ağırlayabilen Aziz Simon Kilisesi, Orta Doğu’nun en büyük kiliselerinden biri. Tozlu ve çöp dolu sokaklardan geçtikten sonra bu devasa ve görkemli mağaraya ulaşmak, ziyaretçilere gerçeküstü bir deneyim yaşatıyor.