İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda birçok il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bakanlık, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü özellikle Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Açıklamaya göre; Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ancak etkili sağanak yağış görülecek.

Karadeniz Bölgesi’nde ise Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinin de yağıştan etkilenmesi öngörülüyor.

İç Anadolu’da Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde ile Konya’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken; Akdeniz Bölgesi’nde Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve yüksek kesimleriyle Kahramanmaraş’ın batısında yağışların etkili olacağı ifade edildi.

Burdur’un doğusu ve Isparta çevreleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de gün içerisinde yayımladığı hava durumu raporunda benzer uyarılarda bulunmuştu.