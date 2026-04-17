Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Nisan’a ilişkin hava tahmin raporlarını yayımladı. Rapora göre, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Burdur, Hatay, Adana, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklıklarda ise büyük bir değişim yaşanması öngörülmüyor.

Rüzgarın ise Marmara, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

MGM’nin yayımladığı son değerlendirmelere göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Marmara’da kuzey yönlerden, Doğu Akdeniz, Kayseri, Niğde çevrelerinde ise güney doğu çevresinden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Ülkenin güney batısında ise toz taşınımının görülmesi bekleniyor.