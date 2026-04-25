Yurt genelinde hafta sonu iki farklı mevsim bir arada yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, bazı bölgeler baharı karşılarken bazı bölgelerde kış şartları 4 gün daha etkisini sürdürecek.
SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA DÜŞÜYOR
Türkiye genelinde sıcaklıklarda keskin zıtlıklar görülecek. Kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden artarak yüzünü güneşe dönecek. Ancak İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 8 derece azalarak soğuk havanın etkisine girecek. Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.
16 ŞEHRE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır olmak üzere toplam 16 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
SAAT VERİLDİ
Öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların, yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.