Eski AKP milletvekili Metin Külünk, yayımladığı "Metin Külünk Cevaplıyor" başlıklı videoda Cumhur İttifakı ve AKP yönetimine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Külünk, seçmenin önemli bir bölümünün Cumhur İttifakı'na tepki duyduğunu savunarak, "Seçmenin önemli bir kanadı Cumhur İttifakı'nı dövmek istiyor. Bunun nedeni Cumhur İttifakı'nın, özellikle AK Parti hareketinin sokakla inatlaşan politikalarıdır" değerlendirmesini yaptı.

İktidarın toplumun beklentilerine yeterince yanıt veremediğini dile getiren Külünk, "Sokağın beklentisine cevap vermeyen politikalardan dolayı sokak tepki gösteriyor. Türk milleti kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz" dedi.

'ERDOĞAN'IN SOSYOLOJİSİ ERİYOR'

AKP'nin kendi toplumsal tabanında ciddi bir erime yaşadığını savunan Külünk, "AKP'nin kendi sosyolojisi eriyor. Daha ileri giderek söylüyorum; Sayın Erdoğan'ın sosyolojisi eriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında oluşan geniş toplumsal desteğin zamanla azaldığını belirten Külünk, "15 Temmuz'da beraber olan o yüzde 70'lerdeki sosyoloji sürekli erime sürecine girdi" dedi.

Daha önce de benzer uyarılar yaptığını ifade eden Külünk, parti yönetimine "Herkes şapkasını önüne koyup düşünsün" çağrısında bulundu.