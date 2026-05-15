KKTC’de Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla 95 kişiye KKTC vatandaşlığı verildi. 95 kişi arasında eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ve emekli binbaşı Mete Yarar da yer aldı. Kararda Mehmet Metiner’in bir akademisyen olarak edindiği tecrübeler ile KKTC’nin eğitim sektörüne yaptığı katkıların dikkate alındığı belirtildi ve “İskele’de evini alarak ülkeye yerleştiği” bilgisi paylaşıldı.

Yarar’ın ise savaş analizi ve ticari güvenlik yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti verdiği kaydedildi. AKP Eski milletvekili Mehmet Metiner’in ABD vize başvurusu, Dışişleri Bakanlığı’nın notasıyla yapılmasına rağmen reddedilmişti.