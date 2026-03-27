Kaza, Şirinevler metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu istikametine giden metrobüs, yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada metrobüse binmeye çalışan S.K.K., ayağının kayması sonucu yola düştü. BACAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ Hareket etmeye başlayan metrobüs, kadının bacaklarının üzerinden geçti. Diğer yolcuların uyarıları üzerine metrobüs durduruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan S.K.K.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli yoğunluk yaşanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.