Piyasalardaki yukarı yönlü ivme, tasarruf sahiplerinin Türk Lirası mevduata olan ilgisini artırdı. Bankaların güncellediği yeni faiz oranları doğrultusunda, 500 bin TL tutarındaki ana paranın 32 günlük vade sonundaki net getirisi bazı bankalarda 15 bin TL barajını aştı.
BANKALARIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ TABLOSU
Nisan 2026 verilerine göre, 500 bin TL ana para üzerinden farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu net kazançları şu şekilde:
ODEABANK
Faiz: %45
Net Kazanç: 14.972 TL
Vade Sonu: 514.972 TL
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI – GÜNLÜK HESAP
Kâr Payı: %44
Net Kazanç: 15.912 TL
Vade Sonu: 515.912 TL
ING – TURUNCU HESAP
Faiz: %40
Net Kazanç: 12.296 TL
Vade Sonu: 512.296 TL
GARANTİ BBVA – E-VADELİ MEVDUAT
Faiz: %42
Net Kazanç: 15.189 TL
Vade Sonu: 515.189 TL
ENPARA.COM – VADELİ MEVDUAT
Faiz: %35,5
Net Kazanç: 12.838 TL
Vade Sonu: 512.838 TL
QNB -KAZANDIRAN GÜNLÜK HESAP
Faiz: %43,75
Net Kazanç: 13.923 TL
Vade Sonu: 513.923 TL
ALTERNATİF BANK – VOV HESAP
Faiz: %45
Net Kazanç: 14.972 TL
Vade Sonu: 514.972 TL
DENİZBANK – KAPTAN HESAP
Faiz: %43
Net Kazanç: 13.374 TL
Vade Sonu: 513.374 TL
HALKBANK – E-MEVDUAT
Faiz: %36
Net Kazanç: 13.019 TL
Vade Sonu: 513.019 TL
HSBC – MODERN HESAP
Faiz: %42,5
Net Kazanç: 14.140 TL
Vade Sonu: 514.140 TL
FAİZ ORANLARINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR SÜRÜYOR
Ekonomi yönetiminin sıkılaşma adımları ve bankaların mevduat yarışına girmesi, faiz oranlarındaki zirveyi tazeledi. Sektör temsilcileri, jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda TL varlıkların getiri avantajını korumaya devam edeceğini öngörüyor.
