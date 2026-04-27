Kastamonu genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarı bolluğu yaşanıyor. Kilogramı bin lira ile bin 500 lira arasında alıcı bulan bu mantar türü, bölge halkı için önemli bir ekonomik kaynak haline geldi.

Sabahın erken saatlerinde ormanların yolunu tutan vatandaşlar, topladıkları mantarları pazarlarda veya mantar alımı yapan firmalara satarak kazanç sağlıyor.

SAATLER İÇİNDE KİLOLARCA TOPLANABİLİYOR

Özellikle Tosya ilçesi ve çevresindeki ormanlık alanlarda yapılan aramalarda, kısa süre içerisinde yaklaşık 6 kilograma kadar mantar toplanabiliyor.

Bölge sakinleri, emek veren herkesin rahatlıkla mantar bulabildiğini, özellikle sabah güneşinin vurduğu alanların bu konuda daha verimli olduğunu belirtiyor. Toplanan ürünlerin yüksek piyasa değeri, bu faaliyeti birçok kişi için düzenli bir iş haline getirmiş durumda.

AYLIK KAZANÇ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE

Ormandan toplanan kuzugöbeği mantarının piyasadaki yüksek işlem değeri, düzenli toplama yapan bir kişinin aylık kazancının asgari ücret düzeyine ulaşmasına imkan tanıyor. Yaşanan bolluğu değerlendiren vatandaşlar, topladıkları ürünleri ya kişisel tüketimlerinde kullanıyor ya da satışa sunarak aile ekonomilerine ciddi bir katkı sağlıyor.

Ormandan toplanan kuzugöbeği mantarının piyasadaki yüksek işlem değeri, düzenli toplama yapan bir kişinin aylık kazancının asgari ücret düzeyine ulaşmasına imkan tanıyor. Yaşanan bolluğu değerlendiren vatandaşlar, topladıkları ürünleri ya kişisel tüketimlerinde kullanıyor ya da satışa sunarak aile ekonomilerine ciddi bir katkı sağlıyor.