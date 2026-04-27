Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Dev mücadeleyi FIFA kokartı olmayan hakem Yasin Kol yönetirken Merkez Hakem Kurulu cephesinin de Kol'la ilgili düşünceleri ortaya çıktı.

Yasin Kol, çaldığı ve çalmadığı düdüklerle maç sonunda eleştirilerin odağı oldu. Dev maçın önüne geçen Kol'a MHK tam puan verdi.

HT Spor'un haberine göre; MHK, Yasin Kol’un performansından oldukça memnun kalarak Yasin Kol’a yüksek bir not verdi. Haberde, Yasin Kol'a gelecek haftalarda da önemli maçlardan birinde görev verileceği belirtildi.