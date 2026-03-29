MHP’nin etkili isimlerinden biri olan ve 11 yıldır genel başkan yardımcılığı görevini sürdüren İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa etti. Sürpriz bir kararla istifasını veren Yönter, Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı “Ajanlık” ile suçladı. Yönter’e, “Çakal her yerde çakaldır, FETÖ sızıntısı var” denilerek çok sayıda parti örgütü yöneticisi destek verdi. ‘Ajanlık’’ suçlamasının ise halen yurt dışında bulunan bir kişiye MHP’den haber sızdırıldığı iddiasıyla yapıldığı öne sürüldü.



'HESAPLAŞACAĞIZ'



Yönter istifası öncesi “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak...” dedi. Bu sözleri ile MHP lideri Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı kastettiği öğrenildi. Yönter, “Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır” paylaşımı da yapıp “Yıldızın” ifadesini kullandı. Sosyal medyadan da “Gördüğüm lüzum üzerine Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın “Allah’ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma” paylaşımı da istifa ile bağlantılı bulundu.





'ÇAKAL HER YERDE ÇAKAL'



İzzet Ulvi Yönter’e 16 isim destek verdi. MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Akyüz “Cansa can kansa kan sonuna kadar sorgulamadan sadece işaret et dümencilerin alayını ezmeyen şerefsizdir...” yorumu yaptı. İl yöneticisi Taner Gökçek ise, “Ülkücü harekete sızan tarikat ve cemaat kalıntıları, sizin mayanız tutmaz. FETÖ kumpas ve algılarınız karşılık bulamayarak yok olacaksınız, dümeninizi çevirtmeyeceğiz” dedi.



'GÜCÜNÜZ YETMEZ'



MYK üyeleri, Tamer Çakıroğlu “Kazdıkları kuyu kendileri içindir. Her Firavun düzeninin karşısına bir Musa çıkar” paylaşım yaptı. Necmi Yıldırım da “Sizler FETÖ’ye bilet keserken; bizler onların ağa babalarına racon kesiyorduk” dedi. Şahin Gürz, “Ne menziliniz ne gücünüz yeter. Çakal her yerde çakaldır” paylaşımını yaptı. Nevzat Ünlütürk ise, “Madem göndermelerin yolu açıldı geri duran alçaktır” dedi.





BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA: 'KÜSLÜK YOK'



MHP lideri Devlet Bahçeli istifayı değerlendirdi ve “Kendisinin partimize değerli katkıları oldu, önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için müsaade istedi. Küskünlük yoktur. Kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümü sonucudur. MHP’de kırılma, intikam gibi kavramlar bize çok yabancıdır” dedi.



'NEFSİNİ KOLTUKTAN BİLE BÜYÜK SAYIYOR'



Suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş ise “Nefsini, koltuğundan büyük sanan birinin istifası ancak bu kadar olur. Kalk derler kalkar, otur derler oturur” diyerek Yönter’i eleştirdi.



'GENEL BAŞKANLIK HAYALLERİ SONA ERDİ'



AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar da “Bahçeli sonrası genel başkanlık için adı geçen Yönter’e siyaset yolu kapandı. Devlet Bey parti içi ‘gelecek senaryolarını’ da sonlandırmış oldu” paylaşımı yaptı.