Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevden ayrılmasıyla başlayan hareketli süreç, teşkilatlardaki yeni kararlarla devam ediyor.
ÜÇ İL TEŞKİLATI DAHA FESHEDİLDİ
Geçtiğimiz hafta MHP İstanbul İl Teşkilatı'nın görevden alınarak feshedilmesinin ardından, bugün parti genel merkezinden peş peşe yeni fesih kararları geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kamuoyu duyurusunda Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının da feshedildiğini açıkladı.
YÖNTER'DEN MANİDAR MESAJ
Bu kararların ardından gözler bir kez daha İzzet Ulvi Yönter'e çevrildi. Yönter, X hesabı üzerinden fesih haberleriyle eş zamanlı olarak manidar bir paylaşımda bulundu.
Kişisel hesabından "Allah bes baki heves" ifadelerini paylaşan Yönter, bu mesajının hemen ardından dikkat çeken bir etkileşimde daha bulundu.
Yönter'in, başka bir hesaptan yapılan "Hırsla kalkan zararla oturur" şeklindeki paylaşımı yeniden yayınlaması dikkat çekti.