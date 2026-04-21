MHP’de istifalar ve teşkilat fesihleriyle gündeme gelen eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter hakkında bu kez aile içi şiddet iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV yayınında, Yönter’in eşi Meltem Yılmaz Yönter’in karakola verdiği resmi ifade tutanağını ekrana yansıtarak okudu.

Pehlivan'ın aktardığı ifade tutanağına göre, şiddet olayı 15 Temmuz 2025 günü saat 21.20 sıralarında çiftin evinde meydana geldi.

15 yıllık evli ve bir çocuk annesi olan Meltem Yılmaz Yönter, emniyetteki ifadesinde yaşadığı şiddet anlarını şu sözlerle anlattı:

-Eşimle özel bir konu nedeniyle tartışmaya başladık. Tartışma sırasında birbirimizi itmeye başladık. Her iki kolumu da tutup beni sarstı.

-Eliyle tokat şeklinde kafamın üst kısmına defalarca vurdu.

-Yüzümün ortasına ve dudağıma doğru tokatlar attı. Ben bu esnada kendimi savunmak amacıyla yüzünü ve boynunu çizdim. İki eliyle boğazıma yapıştı ve bana anneme yönelik çok ağır küfürler etti.

-Güvenlik gelince eşim daha da sinirlendi. Üzerime doğru tekrar geldi, yüzüme ve kafamın üst kısmına tokat şeklinde vurmaya devam etti. Güvenlik görevlisine de kızdı. O gidip sonra polis geldi.

-Konuyla ilgili beni darbeden ve bana hakarette bulunan eşim İzzet Ulvi Yönter isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim.