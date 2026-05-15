MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu. MHP Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları feshedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atandı.

Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır"