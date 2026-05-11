MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Mehmet Ali Güç’ün görevden alındığı, yerine ise Yıldıray Ege’nin atandığı bildirildi.

Mehmet Ali Güç'ün yerine ise Yıldıray Ege atandı.

MHP Muğla İl Başkanlığı'nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Ula İlçe Başkanlığı görevinden Mehmet Ali Güç alınmış, yerine Yıldıray Ege atanmıştır.

Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mehmet Ali Güç’e teşekkür ediyor, görevi devralan Yıldıray Ege’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Alınan kararın teşkilatımıza ve Ula’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

GÜÇ DE PAYLAŞIM YAPTI

Güç de sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi:

"Önemli olan Allah rızasını alabilmek, büyük Türk milletine hizmet etmek, eserler bırakabilmek,

Büyük bir gurur onur ve sorumlulukla yürüttüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Muğla Ula İlçe Başkanlığı görevimizi tamamlamış bulunuyoruz.

Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli nin takdir ve tasarrufları bizim için her zaman esas olmuştur.

Bilirim ki; görevde olmak kadar, görevi adam gibi edeple ve gönül huzuruyla eserlerle devretmek de büyük bir onurdur."