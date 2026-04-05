Kaza, saat 03.30 sıralarında Dereköy mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. 19 Mayıs Belediyesi MHP’li meclis üyesi Aziz Uslu idaresindeki 55 AGA 340 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi konucu üst geçidin çelik ayağına çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Uslu’nun cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
