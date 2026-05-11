ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft hakkında ortaya atılan yeni iddialar gündem yarattı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, şirketin teknolojik altyapısının İsrail ordusunun Gazze’deki operasyonlarında kullanıldığı yönündeki tartışmalar sonrası Microsoft’un İsrail yapılanmasında dikkat çeken değişikliklere gidildi.

İsrail’de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes’un haberine göre, Microsoft’un ABD’deki merkez yönetimi tarafından yürütülen iç soruşturmanın ardından İsrail Genel Müdürü Alon Haimovich görevinden ayrıldı.

Haberde, Microsoft merkezinden gelen bir heyetin son haftalarda Tel Aviv’de incelemelerde bulunduğu ve İsrail Savunma Bakanlığı’nın şirket sistemlerini kullanımı konusunda “tam şeffaflık” sağlamadığının tespit edildiği öne sürüldü.

Yeni bir genel müdür atanana kadar Microsoft İsrail ofisinin faaliyetlerinin geçici olarak Fransa üzerinden yönetileceği iddia edildi. Ancak ne İsrail hükümetinden ne de Microsoft cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı.

Şirket daha önce de bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria’daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair bulgular nedeniyle İsrail Savunma Bakanlığı’na sağlanan bazı hizmetleri askıya aldığını duyurmuştu.

200 MİLYON SAATLİK KAYIT İDDİASI

İsrail merkezli +972 internet sitesi, Local Call ve The Guardian tarafından yürütülen ortak araştırmada, Microsoft’un “Azure” bulut platformunun İsrail askeri istihbaratı tarafından geniş çaplı veri depolama amacıyla kullanıldığı öne sürülmüştü.

Haberlere göre, Filistinlilere ait milyonlarca telefon görüşmesinin ses kayıtları sistemde depolanırken, bu verilerin istihbarat ve operasyon süreçlerinde kullanıldığı iddia edildi. Sızdırılan belgelerde yaklaşık 11 bin 500 terabaytlık verinin bulunduğu ve bunun yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydına karşılık geldiği belirtilmişti.

Microsoft ise daha önce yaptığı açıklamalarda, şirket teknolojilerinin Gazze’de sivillere zarar vermek amacıyla kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını savunmuştu.

Öte yandan Associated Press tarafından yayımlanan araştırmada da Microsoft ve OpenAI teknolojilerinin İsrail’in askeri hedef belirleme sistemlerinde kullanıldığı ileri sürülmüştü.