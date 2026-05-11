AKP'li troll Abdurrahman Uzun'un açıklamaları 'pes' dedirtti. Uzun, sokak hayvanları için yaptığı açıklamalarda "Kedilerle köpeklerle evlenmek isteyecekler. Ortalıkta dönen köpeklerle alakalı mevzuyu siz hayvanseverlik zannediyorsunuz. Asıl mesele 'zoofili' dedikleri mevzu. Hayvanlara cinsel ilişki" dedi. O videoya tepki yağdı.

Söz konusu video kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, hayvan hakları savunucuları ve sosyal medya kullanıcıları açıklamalara sert tepki gösterdi.

'DERVİŞİN FİKRİ NE İSE ZİKRİ DE ODUR'

Sosyal medya kullanıcıları açıklamaların altına; "Yıllardır hayvan beslerim aklıma bu fikrin ucu dahi gelmedi. Bunların akıllarından geçenlere bak" , "Dervişin fikri ne ise zikri de odur", "Bu nasıl bir bilinçaltı!", "Yok artık yuh diyorum. Bu nasıl bir düşünce?", "Arkadaşımızın hayal gücü bu demek ki, herkes başkasını kendisi gibi bilir", "Bu sapığı lütfen tutuklayın" gibi yorumlar yaptı.

'DOĞAL GAZ' ÇIKIŞIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

AKP'li Abdurrahman Uzun 21 Ağustos 2020 tarihinde çektiği bir videoda Türkiye'nin doğal gaz keşfettiğini belirterek, "Açın kombileri, sıcak da olsa yakın kombileri. Artık gaz patronuyuz. 2023’te doğalgaz bedava olacak, bu ülkede kimse doğalgaza para ödemeyecek" demişti. Uzun'un, sosyal medyada viral olan bu videosu her doğal gaz zammında tekrar gündeme geldi.

'HER ZAM GELDİĞİNDE KULAKLARIM ÇINLIYOR'

AKP'li Uzun geçtiğimiz gün katıldığı programda doğal gaz itirafında bulunmuştu. Uzun, "Ben o videoyu çektikten sonra doğal gaza 6 kere zam geldi" diyen Uzun, "Her zaman geldiğinde benim kulaklar nasıl çınlıyor ve Enerji Bakanlığı bana bundan hiç pay vermiyor. Benim şahsi düşüncem değil, reklamcı gözüyle görüşüm doğal gaz sisteme entegre edildiğinde bu duyuruyu Abdurrahman Uzun üzerinden yaparım. 84 milyonun tescillediği adamım" ifadelerini kullandı.