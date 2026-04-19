Antik Yunan’da aristokratların kullandığı ve midye liflerinden elde edilen 'deniz ipeği', nadir bulunması ve üretiminin son derece zahmetli olması nedeniyle altından bile daha değerli sayılıyordu. Günümüzde yok olma riskiyle karşı karşıya olan bu özel kumaş için umut verici bir gelişme yaşandı; bilim insanları, yeni keşfedilen bir midye türü sayesinde yeniden üretimin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Pinna nobilis olarak bilinen dev midyenin sakal benzeri altın tonlu liflerinden elde edilen 'deniz ipeği' ya da 'altın kumaş', Antik Yunan’da soylular ve kraliyet çevresi için statü simgesi sayılan en değerli tekstiller arasında yer alıyordu. Bu lifler zahmetli bir süreçle toplanıyor, ardından özel işlemlerden geçirilerek parlak ve ince ipliklere dönüştürülüyordu. Ortaya çıkan kumaş ise solmayan rengi ve ışıltısıyla adeta 'güneş gibi parlayan' bir görünüm sunuyordu.

YENİDEN ÜRETMEYİ BAŞARDILAR

Pinna nobilis türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, bu özel kumaşın üretimini zamanla neredeyse durma noktasına getirdi. Ancak bilim insanları, Atrina pectinata gibi farklı midye türlerinden yararlanarak deniz ipeğini yeniden üretmeyi başardı.

Kumaşın altın tonlu ışıltısının, sanıldığı gibi bir pigmentten değil liflerin mikroskobik yapısının ışığı yansıtma biçiminden kaynaklandığı ortaya kondu. Bu özellik sayesinde rengi zamanla solmuyor ve kalıcılığını koruyor.

BİRKAÇ GRAMI İÇİN YÜZLERCE DALIŞ GEREKİYOR

Deniz ipeğinin üretim süreci son derece zahmetli ve emek yoğun. Sadece birkaç gram lif elde edebilmek için yüzlerce dalış yapılması gerekirken, tek bir kıyafetin ortaya çıkması büyük maliyet ve uzun uğraş gerektiriyor. Tarihi kayıtlara göre bir deniz ipeği giysinin değeri 1000’den fazla altına eşdeğerdi. Günümüzde ise bu kumaştan dünyada yalnızca çok sınırlı sayıda örnek bulunuyor ve son satışlarının yüzyıllar önce gerçekleştiği biliniyor.